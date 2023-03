Euronics ricorda tutti di essere una delle realtà più quotate del territorio, data comunque la possibilità di mettere a disposizione degli utenti tantissimi sconti speciali e prezzi fortemente più bassi del normale, con anche la possibilità di spendere molto meno del previsto.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Euronics, risultano essere limitati presso specifici punti vendita in Italia, con accessibilità garantita solamente nel momento in cui deciderete di recarvi personalmente presso gli stessi. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema.

Euronics, offerte dai prezzi mai visti prima d’ora

Nei negozi di Euronics Dimo è possibile trovare una buonissima selezione di prodotti in fortissimo sconto, tra cui spicca chiaramente il bellissimo Apple iPhone 13, il must have di questo 2023, in vendita a soli 829 euro. Sebbene non sia proprio l’ultima generazione, rappresenta a mani basse il punto di partenza su cui fare affidamento nel momento in cui si volesse entrare nel mondo dell’azienda di Cupertino.

Sempre parlando di smartphone sono disponibili diversi altri modelli in promozione, come Oppo Reno8 Lite a 369 euro, Oppo A78 a 349 euro, Oppo A96 a 259 euro, Oppo A54s a 189 euro, ma anche Oppo Find X5 Lite a 449 euro, Oppo Reno8 a 549 euro, Oppo Reno8T a 369 euro, senza dimenticarsi dei nuovissimi Apple iPhone 14 Pro Max a 1449 euro, Apple iPhone 14 Pro a 1179 euro, oppure iPhone 14 Plus, in vendita a soli 999 euro. Tutti gli acquisti potranno essere completati da Euronics Dimo, in esclusiva assoluta.