Euronics sembra essere letteralmente fuori di testa, la sua campagna promozionale permette a tutti gli utenti di godere effettivamente di uno sconto speciale sull’acquisto di qualsiasi prodotto in catalogo, offrendo infatti libera scelta da parte di ogni singolo consumatore.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo, prestate però particolare attenzione alla disponibilità della campagna sul territorio, poiché al momento gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi Euronics Nova, almeno per quanto riguarda il meccanismo di cui vi parliamo nell’articolo stesso.

Euronics, tantissimi sconti sono attesi oggi

La soluzione che Euronics ha deciso effettivamente di mettere a disposizione dei consumatori è un qualcosa di già visto in passato, consiste più che altro nell’offrire all’utente la possibilità di aggiungere al proprio carrello praticamente ciò che più vuole, selezionando tra le categorie e la merce effettivamente coinvolta, come già era accaduto in passato da Trony.

Fatto questo, basterà decidere di recarsi in cassa per poter fruire di uno sconto effettivo del 50% sul valore di listino del meno caro della coppia, fate attenzione, la riduzione non sarà applicabile sul modello che più desiderate, ma sarà possibile solamente secondo il concetto appena espresso. Oltretutto verrà applicata nell’esatto momento dell’acquisto, in altre parole sullo stesso scontrino, non postuma o successivamente alla data effettiva, tramite rimborsi o similari. Per i dettagli consigliamo comunque di collegarsi direttamente al sito ufficiale di Euronics.