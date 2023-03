iPhone 14 è lo smartphone del momento, il dispositivo che generalmente tutti vogliono, ma che allo stesso tempo pochi riescono ad acquistare, proprio dato un prezzo finale molto elevato, difficilmente raggiungibile da parte di coloro che vorrebbero cercare di spendere relativamente poco.

Apple iPhone 14, la promozione è da non perdere

La promozione alle spalle dello smartphone più richiesto degli ultimi mesi è davvero incredibile, gli utenti possono infatti pensare di acquistare un Apple iPhone 14, nella variante da 128GB di memoria interna, pagandolo solamente 887 euro, contro i 1029 euro previsti di listino (la riduzione è del 14%). ACQUISTATELO QUI.

A conti fatti è un’occasione ghiottissima, poiché si tratta di un terminale con display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, con fotocamere posteriori in grado di scattare eccellenti istantanee, processore A15 Bionic ad alte prestazioni, con GPU 5 core per prestazioni decisamente superiori alla generazione precedente, connettività legata ovviamente al 5G, e la bellissima modalità Cinema, con Dolby Visione 4K fino a 30fps, che permette di ottenere effetti quasi unici nel loro genere.

Il tutto è disponibile sin da subito, su uno smartphone che comunque risulta essere di relative piccole dimensioni, rispetto a quanto il mercato attualmente pare essere in grado di offrire. Se interessati all’acquisto, ricordiamo comunque che la memoria interna non è espandibile, ciò sta a significare che resterà sempre la stessa e non potrà essere incrementata con l’apporto di una microSD esterna.