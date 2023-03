Conad non vuole fermare la propria crescita, che l’ha vista lanciare ottime offerte nell’ultimo periodo, e per questo ha deciso di mettere a piena disposizione di tutti gli utenti alcuni ottimi prezzi bassi attivati in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, e non sul sito.

Tutti coloro che vorranno assolutamente approfittare delle riduzioni dell’azienda, devono comunque sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, in modo da avere libero accesso agli sconti effettivi, senza però dover sottostare a vincoli particolari in termini di disponibilità regionale.

Conad, un volantino che nasconde tantissimi sconti

Da Conad gli amanti del fai-da-te possono trovare una promozione veramente molto speciale, grazie alla quale acquistare una idropulitrice di marca Lavor, ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti negli ultimi tempi. La cifra finale da versare corrisponde infatti a soli 49 euro, godendo a tutti gli effetti di una riduzione del 41%, rispetto al listino del medesimo periodo.

Il dispositivo in questione è caratterizzato da una pressione massima di 120 bar con acqua fredda, ed una portata di 330 litri all’ora, nella parte anteriore è presente una pistola con attacco rapido, ed anche una serie di accessori molto interessanti: lancia, tubo ad alta pressione di lunghezza totale di 3 metri, e serbatoio per detergente esterno.

Realizzato quasi interamente in plastica, viene commercializzato in un colore molto acceso, un giallo canarino, in contrasto con la parte posteriore completamente nera. Le scorte, essendo un SottoCosto, sono limitate, per questo affrettate come al solito la scelta.