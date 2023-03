Tesla Model 3, arriva il taglio di prezzo in Italia per accedere agli Ecoincentivi

Tesla si sta impegnando per accelerare la transizione verso un’energia che sia altamente sostenibile. Il brand automotive americano ha creduto nella mobilità elettrica e ha costruito una gamma di vetture che potessero soddisfare le esigenze dei consumatori.

Grazie all’innovazione tecnologica e alle economie di scala, l’azienda è riuscita a rendere sempre più accessibili i propri veicoli ad una base d’utenza crescente. Inoltre, il lavoro di Ricerca e Sviluppo è sempre orientato ad introdurre miglioramenti tecnologici per rendere le vetture più performanti e sicure.

Con l’obiettivo di migliorare senza sosta i propri veicoli elettrici, Tesla ha rimodulato il listino di Model 3 a Trazione Posteriore. Il taglio di prezzo permette ai futuri acquirenti di beneficiare dell’incentivo nazionale italiano per la mobilità sostenibile.

Tesla ha scelto di rivedere al ribasso il prezzo di Model 3 per permettere agli utenti di sfruttare gli Ecoincentivi e risparmiare ulteriormente

Bisogna affrettarsi però, in quanto sarà possibile accedere agli Ecoincentivi statali fino ad esaurimento fondi. Le precedenti edizioni hanno esaurito rapidamente il budget a disposizione e per questo bisogna sbrigarsi.

Tesla sta cercando di venire incontro alle esigenze degli utenti mettendo a disposizione più Model 3 Rear-Wheel Drive del solito. Le vetture saranno in pronta consegna già entro fine marzo per il mercato italiano.

per renderla idonea agli incentivi, durante l’arco di tempo in cui resta disponibile il budget nazionale, ne aumentiamo l’accessibilità per i clienti che desiderano acquistare una vera auto elettrica al 100%. In questo modo sarà possibile usufruire degli incentivi e risparmiare parecchio denaro in fase di acquisto della vettura 100% elettrica.

Ricordiamo che Model 3 a Trazione Posteriore si configura come una berlina dal design elegante e una autonomia che arriva fino a 510 km di autonomia nel ciclo WLTP. Dal punto di vista prestazionale, il veicolo elettrico raggiunge i 100 km/h in 6.1 secondi.

Inoltre, gli utenti potranno contare su alcune feature di serie come la pompa di calore per migliorare l’efficienza alle basse temperature. Dal punto di vista tecnologico, spiccano le funzionalità avanzate per la sicurezza attiva, in sistema Autopilot e il massimo controllo su tutto il veicolo attraverso l’app Tesla.

Il prezzo di listino per la Model 3 Rear-Wheel Drive in Italia parte ora da 41.490 euro. Le configurazioni che possono beneficiare degli incentivi sono: