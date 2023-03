Bridgestone considera la sicurezza dei propri utenti come un aspetto prioritario per lo sviluppo delle nuove soluzioni. I nuovi pneumatici nascono con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza degli automobilisti.

Non è da meno Turanza 6, lo pneumatico è stato progettato tenendo conto dei risultati di una ricerca condotta tra gli automobilisti europei. Questa soluzione offre le migliori prestazioni sul bagnato nella sua categoria, da touring estivo. L’aderenza offerta dalla soluzione Bridgestone è certificata e si è meritata l’etichettatura europea in classe “A”, la più alta della categoria in tutta la gamma

Nonostante le sfide che si possono affrontare alla guida, Turanza 6 offre sempre il massimo controllo del veicolo e garantisce la sicurezza degli automobilisti e dei passeggeri. Per lo sviluppo dello pneumatico sono state utilizzate alcune delle più recenti ed innovative tecnologie proprietarie e all’avanguardia: ENLITEN e TECHSYN.

Bridgestone presenta il nuovo pneumatico Turanza 6 che unisce sicurezza, prestazioni e sostenibilità al servizio della mobilità

Questa combinazione di elementi permette una migliore efficienza energetica, un risparmio sui consumi ed anche una maggiore resistenza all’usura. Come mostrato anche nel video di lancio pubblicato su YouTube. La combinazione di questi elementi permette di ottimizzare le prestazioni dei veicoli elettrici e guadagnare preziosi chilometri di autonomia.

Emilio Tiberio, COO e CTO di Bridgestone EMIA, ha commentato: “La vita è come un viaggio, e noi di Bridgestone ci impegniamo a renderlo sicuro. Le ultime ricerche sugli incidenti stradali dimostrano quanto lavoro ci sia ancora da fare. Guidare dovrebbe essere un’esperienza piacevole e sicura per tutti, e Bridgestone si impegna in questo senso attraverso le sue diverse iniziative e i suoi prodotti all’avanguardia, come il nuovo Bridgestone Turanza 6, che offre sicurezza e prestazioni migliori agli automobilisti, consentendo loro di mantenere la sicurezza e il controllo, anche sulle strade bagnate”.