Vodafone sbaraglia TIM e WindTRE con due promo SILVER da 200GB in 5G

Il percorso di ogni gestore sembra essere ben chiaro ormai da diversi anni, soprattutto quando si parla di offerte mobili. Nell’ambito della telefonia infatti le promozioni di tipo mobile risultano quelle più prese in considerazione e soprattutto con una certa regolarità dagli utenti. In passato si tendeva a scegliere un gestore e a tenerlo per un lungo periodo di tempo che consisteva anche in anni, proprio perché ci si fidava. Era allo stesso tempo difficile trovare altre proposte, visto che i provider in lizza erano pochi. Oggi ce ne sono talmente tanti che c’è solo l’imbarazzo della scelta su quale provider scegliere per cambiare quindi una volta per tutte il proprio gestore.

Ciò che risulta abbastanza chiaro è che tutte le aziende stanno riuscendo a promuovere delle offerte mobili piene di contenuti. Se prima era davvero complicato trovare delle offerte del genere, oggi è più semplice del previsto. Inoltre quello che lascia spesso gli utenti cadere in tentazione è il prezzo, il quale soprattutto da parte dei gestori virtuali risulta una vera e propria garanzia non cambiando mai. A tal proposito Vodafone vuole chiarire la situazione, scendendo per quanto concerne i prezzi ma aumentando allo stesso tempo i contenuti.

Vodafone lancia le sue nuove offerte della linea Silver

Questa volta basterà poco per sottoscrivere anche le offerte di Vodafone, da sempre additato come il provider più esoso per quanto concerne i prezzi. Stando a quanto riportato, gli utenti a cui è stato proposto un rientro hanno potuto scegliere tra due offerte. Si tratta delle Silver.

La prima include minuti ed SMS senza limiti verso tutti, esattamente come la seconda offerta, con la differenza che in questo caso ci sono 150 giga in 5G. La seconda invece arriva a 200. Per quanto riguarda i prezzi ecco che la prima costa 7,99 € al mese mentre la seconda 9,99 € al mese.