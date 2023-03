Vodafone ha deciso di rispondere in maniera diretta ad Iliad che, da pochi giorni, ha rilasciato la sua nuova tariffa Flash 130. I clienti che in questo mese di marzo vorranno attivare una promozione con il provider inglese potranno scegliere ancora una delle migliori opportunità sul mercato.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga a marzo

Nel mese di marzo la migliore opportunità per gli abbonati del gestore inglese è la Special 100 Giga. I clienti che andranno ad attivare questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per navigare in rete con le reti 4G e ove disponibili anche con le reti 5G.

Il costo è un grande punto di vantaggio per questa ricaricabile, con un prezzo mensile pari a 9,99 euro e con la presenza di una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Come per altre ricaricabili delle precedenti settimane, anche in questa circostanza Vodafone prevede una tutela per il suo pubblico, ossia la garanzia di prezzo bloccato nei sei mesi che seguono la sottoscrizione della SIM. In questo periodo di tempo non saranno possibili né rimodulazioni sulle soglie di consumo, né tantomeno sui prezzi.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga devono necessariamente recarsi presso uno dei numerosi store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.