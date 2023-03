Kena Mobile vuole imparare da Iliad, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una spettacolare promozione, con alle spalle uno dei prezzi più bassi del momento, o almeno in grado di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile.

L’attivazione dell’offerta di cui vi racconteremo nell’articolo è limitata, infatti non tutti vi potranno accedere, a meno che venga richiesta su nuova numerazione; in caso contrario l’accesso alla promozione è possibile solamente per coloro che richiederanno la portabilità da Iliad o da un MVNO, previo pagamento di un contributo di attivazione pari a soli 4,99 euro (la SIM e la consegna sono gratuite).

Kena Mobile, tantissime occasioni per risparmiare

L’offerta disponibile in questi giorni è comunque caratterizzata dalla possibilità di accedere senza difficoltà a ben 130 giga di traffico dati al mese, un bundle assolutamente interessante ed adeguato, sebbene comunque sia importante ricordare che la velocità di navigazione sarà limitata, come per tutti gli MVNO. I contenuti si completano poi con illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque si desideri, per finire con 500 SMS da riuscire ad inviare ad ogni numero di telefono in Italia.

Il costo della promozione è di 6,99 euro al mese, il canone fisso viene addebitato in automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile, non è previsto alcun vincolo contrattuale di durata, né penale per abbandono anticipato, gli utenti potranno effettivamente fare ciò che vogliono in tempi non sospetti, senza dover versare praticamente nulla.