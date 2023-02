Quest’oggi l’operatore telefonico virtuale Very Mobile compie il suo terzo anniversario. Per questa occasione, l’operatore ha deciso di proporre ad ogni suo cliente un regalo speciale. Quest’ultimo si potrà riscattare tramite il programma Giga Green.

Very Mobile, arriva un regalo per i clienti in occasione del terzo anniversario

Per il suo terzo anniversario l’operatore telefonico virtuale di WindTre ha deciso di proporre qualcosa di speciale. Come già accennato, l’operatore Very Mobile ha deciso di invitare i suoi clienti a riscattare un regalo tramite il programma Giga Green. Per riscattarlo, sarà necessario recarsi nella sezione dedicata dell’app ufficiale dell’operatore.

L’operatore, in particolare, sta avvisando i propri utenti di questa opportunità tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito l’esempio dell’SMS inviato in queste ore da Very Mobile ai suoi clienti:

“Festeggia con noi il nostro terzo compleanno! Scopri subito la sorpresa che ti abbiamo riservato, insieme a tanti sconti esclusivi di nostri partner green, nella nuova sezione “Giga Green” su verymobile.it/v/v-app”.

Il regalo per gli utenti consiste in 20 stampe gratuite su Cheerz. Si tratta di una piattaforma online per stampare foto e creare fotolibri, calendari o calamite per conservare i propri ricordi. Questa azienda, in particolare, dal 2020 si impegna a garantire che i suoi prodotti siano realizzati a zero emissioni di CO2 con materiali 100% riciclati. I clienti riceveranno ovviamente un codice sconto per poter riscattare le 20 stampe sfruttando il proprio account su Cheerz.

Insomma, Very Mobile ha pensato bene di fare questa sorpresa per i suoi clienti per il suo terzo anniversario.