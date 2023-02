Vodafone è ESAGERATA, recuperati migliaia di utenti con due offerte da 200GB

Vodafone, gestore che oggi finisce al centro dell’attenzione, questa volta farà del suo meglio per battere la concorrenza, soprattutto visti i contenuti presenti all’interno delle offerte. Si tratta di due soluzioni con lo stesso nome ma che vengono destinate a utenti di gestori diversi.

Vodafone mette a disposizione dei rientranti delle offerte eccezionali: fanno il loro esordio a fine febbraio le Silver

Dopo aver visto in più occasioni la concorrenza proporre offerte piene di contenuti, sembra che ora i vecchi gestori abbiano deciso di fare la voce grossa. Al fine di rimettere in sesto le vecchie gerarchia, ci sono alcuni nomi che sono ritornati sul mercato proponendo ai vecchi clienti un rientro al prezzo più basso e soprattutto con contenuti fuori dalla norma. Uno dei gestori in questione è senza dubbio Vodafone, che con le sue due nuove offerte Silver ha fatto suonare un gran campanello di allarme tra la concorrenza composta soprattutto da gestori virtuali.

In primo luogo c’è da segnalare che le due offerte sono molto simili tra loro in quanto ciò che cambia riguarda solo il prezzo finale e la quantità dei giga per la connessione ad Internet. Il nome resta uguale in entrambi i casi, così come la possibilità di effettuare chiamate illimitate verso tutti e di inviare i messaggi illimitati verso tutti.

La prima delle due offerte, quella che ha un costo mensile di 7,99 €, consente di avere 150 giga utilizzando il 5G. La seconda offerta invece per un prezzo mensile di 9,99 €, si spinge fino a 200 giga ogni mese sfruttando la connessione 5G.