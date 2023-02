L’operatore Vodafone Italia, con una nuova campagna effettuata tramite la propria applicazione ufficiale, sta continuando a proporre le proprie offerte “metalliche”.

Si tratta di quelle offerte personalizzate ad personam che comprendono la Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold. Ricordiamoci insieme cosa comprendono.

Vodafone continua a proporre le offerte metalliche

Una delle offerte proposte è la Bronze CB che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il costo mensile di Bronze CB può essere ad esempio pari a 6,90 euro al mese, 7,90 euro al mese, 8,90 euro al mese, 9,90 euro al mese, 10,90 euro al mese, 11,90 euro al mese e 12,90 euro al mese.

Troviamo anche l’offerta Silver CB con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga di traffico internet mobile in 4G, 300 minuti internazionali, 1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania. Il costo mensile di Silver CB può essere ad esempio pari a 9,90 euro al mese, 10,90 euro al mese, 11,90 euro al mese, 12,90 euro al mese, 13,90 euro al mese, 14,90 euro al mese, 15,90 euro al mese e 16,90 euro al mese.

Da qualche mese, tutte e cinque le offerte sopra riportate vengono proposte con costo di attivazione pari a 1 euro, da sommare comunque al prezzo per il primo mese. Inoltre, come detto, le offerte Gold Start e Gold sono abilitate anche alla rete 5G, usufruibile ovviamente soltanto se c’è copertura e se il dispositivo è compatibile. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.