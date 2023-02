Iliad anche nel mese di febbraio mette a disposizione di tutti i suoi abbonati una serie di tariffe estremamente vantaggiose. La migliore proposta per gli utenti in questi giorni è certamente la Giga 150. Dopo la prima parte dell’anno caratterizzata dalla proposta Flash 120, il provider ha riportato in auge una delle sue più apprezzate proposte.

Iliad, non solo la Giga 150: le tre tariffe segrete sul sito

I clienti che scelgono la Giga 150 hanno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per navigare in internet con un costo pari a 9,99 euro al mese.

La tariffa da 150 Giga non è però l’unica proposta che il gestore ha messo a disposizione dei suoi abbonati. In alternativa a questa tariffa, infatti, vi è la Giga 100.

Gli abbonati che decidono di attivare quest’iniziativa avranno un costo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto a disposizione degli utenti prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in rete con 6 Giga per navigare in roaming dall’estero.

Come ulteriore alternativa gli utenti che scelgono Iliad hanno anche una promozione dedicata alle telefonate: la Solo Voce. Il costo di questa tariffa è pari a 4,99 euro ogni trenta giorni con la possibilità di effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Il listino di Iliad si completa con una ricaricabile pensata per chi ha bisogno di tanti Giga internet. La Dati 300 prevede 300 Giga per la connessione internet al costo di 13,99 euro al mese.