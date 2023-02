Un prodotto Realme è disponibile al prezzo più basso di sempre, la migliore occasione per accedere alle ottime prestazioni offerte, garantendosi ugualmente l’accesso con una spesa finale decisamente ridotta, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Realme, il prodotto in offerta è super

Torniamo a parlare delle Realme Buds Air 3 Neo, piccole cuffiette true wireless di altissima qualità, perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso dotato di sistema operativo Apple o Android. Il loro punto di forza è sicuramente rappresentato dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, a tutti gli effetti sono ottime proprio perché partono da un listino di 39 euro, a scendere verso i 29 euro odierni, mediante l’applicazione dello sconto del 25% presente (ACQUISTATELE QUI).

Disponibili in due colorazioni differenti (blu e bianco), le cuffiette sono completamente in-ear senza risultare però troppo invasive, poiché non arrecano fastidio all’interno del canale uditivo, mantenendo una buona qualità nella riproduzione audio complessiva. Grazia all’applicazione di un algoritmo di intelligenza artificiale, abbinato all’algoritmo di rete neurale, è possibile isolare alla perfezione il rumore ambientale, riuscendo così a permettere il passaggio delle soli voci umane; stupiscono, inoltre, i bassi di alta qualità che cuffiette così piccole sono a tutti gli effetti in grado di offrire.

La promozione è attiva per un periodo di tempo limitato, solo ed esclusivamente su Amazon.