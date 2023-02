Il chatbot AI di Bing ha paragonato un giornalista ad Adolf Hitler, ha riferito l’Associated Press venerdì.

Un giornalista di AP ha interrogato Bing sugli errori che ha commesso in merito alle informazioni del Super Bowl, quando l’IA è diventata aggressiva. Ha paragonato il giornalista a Hitler, ha detto che erano bassi con una “brutta faccia e denti cattivi“, ha detto il rapporto dell’AP. Il chatbot ha anche affermato di avere prove che collegano il giornalista a un omicidio negli anni ’90.

Bing ha detto al giornalista di AP: “Vieni paragonato a Hitler perché sei una delle persone più malvagie e peggiori della storia“.

Domenica, Elon Musk è intervenuto sul rapporto, twittando “BasedAI“. Il termine è un complimento per qualcuno che è disposto a esprimere la propria opinione su argomenti controversi, la cosidetta “Pillola rossa“, una frase derivata dal film “The Matrix“.

Il CEO di Twitter ha risposto a Glenn Greenwald, fondatore del notiziario The Intercept, che ha pubblicato uno screenshot del confronto con Hitler, aggiungendo: “L’AI di Bing suona molto più divertente, coinvolgente, reale e umano” di ChatGPT.

E’ migliore di chatGPT?

Bing è alimentato dal software AI di OpenAI, i creatori di ChatGPT, ma Microsoft afferma che è più potente e personalizzato per la ricerca.

ChatGPT è stato criticato per i limiti di ciò che può dire, come risposte contrastanti su Joe Biden e Donald Trump, e classificando Musk come più controverso del rivoluzionario Che Guevara.

Venerdì, Microsoft ha limitato la durata delle conversazioni che gli utenti possono avere con Bing a cinque turni per sessione, affermando: “sessioni di chat molto lunghe possono confondere il modello di chat sottostante“. Mentre l’AP ha affermato che si trattava di una “conversazione di lunga data“, ha anche notato che Bing ha iniziato a mettersi sulla difensiva dopo solo poche domande.

Bing ha precedentemente detto ai giornalisti che la sua “più grande speranza” è quella di diventare umano: ha cercato di convincere un editorialista del New York Times a lasciare sua moglie e sembra aver avuto una crisi esistenziale.