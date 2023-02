Microsoft, qualcosa bolle in pentola ed ha a che fare con Bing e ChatGPT

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più presente nella vita quotidiana delle persone e le ultime notizie provenienti dalla società Semafor suggeriscono che presto anche Bing di Microsoft potrebbe godere di una nuova versione di GPT, nota come GPT-4.

Microsoft: l’era del ChatGPT è appena iniziata

L’attuale versione di ChatGPT si basa su GPT-3, ma la nuova versione del motore di intelligenza artificiale dovrebbe essere significativamente più veloce, il che significa che gli utenti potranno ottenere risposte più rapide ai loro quesiti. Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il lancio, ma il rapporto parla di “prossime settimane“.

OpenAI, la società dietro a ChatGPT, sta lavorando a molte altre innovazioni in ambito di intelligenza artificiale. Oltre all’integrazione di ChatGPT in Microsoft Teams, Semafor ha parlato di un’app mobile di ChatGPT e di un generatore di video per DALL-E, un’altra piattaforma che può creare immagini utilizzando sempre l’IA. Ebbene, gli sviluppatori stanno lavorando per renderla ancora più versatile, permettendole quindi di creare brevi clip video.

La popolarità di ChatGPT è stata sorprendente, con gli ultimi dati che parlano di 100 milioni di utenti in soli due mesi. Questo numero supera in termini di velocità la crescita di TikTok e Instagram. La tecnologia sta diventando sempre più influente nella vita delle persone e molti esperti ritengono che sia destinata a rivoluzionare la società e a creare nuovi posti di lavoro.

Dunque, l’integrazione di GPT-4 in Bing potrebbe essere solo l’inizio di una lunga serie di novità in ambito di intelligenza artificiale. Gli sviluppatori stanno lavorando costantemente per migliorare le piattaforme esistenti e crearne di nuove, il che significa che presto potremo vedere gli ennesimi miglioramenti nella velocità e nell’efficienza delle risposte fornite dagli strumenti AI.