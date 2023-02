Smartphone in carica di notte, questa notizia vi farà cambiare per sempre abitudini

Lasciare lo smartphone in carica di notte è una pratica comune per molti, ma potrebbe trattarsi di un’abitudine letale per il nostro dispositivo. Le batterie agli ioni di litio (Li-Ion) di uno smartphone possono durare da 300 a 500 cicli di ricarica, a seconda del produttore. E qui si apre un ampio capitolo fatto di centinaia di ipotesi.

Smartphone in carica di notte: l’unpopolar opinion di cui avevamo bisogno

Secondo Kyle Wiens, co-fondatore di iFixIt, la durata delle batterie non viene influenzata dal fatto di lasciare lo smartphone collegato alla presa elettrica durante la notte, poiché i cicli di ricarica si riducono solo quando il telefono viene utilizzato. Tuttavia, la temperatura è un fattore critico, poiché questa non dovrebbe superare i 35-38 °C per non provocare una riduzione della vita della batteria. Inoltre, il freddo può essere nocivo, poiché la ricarica ripetuta dello smartphone a temperature molto rigide può portare alla generazione di una placcatura metallica sull’anodo della batteria.

Wiens ha poi osservato che le lamentele più comuni riguardo alla durata della batteria dello smartphone sono relative al fenomeno con cui lo smartphone non si carica oltre un certo valore di capacità o si spegne da solo a una percentuale di carica residua ancora superiore allo 0-2%. In questi casi, è necessario valutare la sostituzione della batteria o effettuare una calibrazione, che consiste nello scaricare il dispositivo fino allo 0% per poi caricarlo completamente.

Quindi, rullo di tamburi… lasciare lo smartphone in carica tutta la notte non sembra essere un problema, MA SOLO SE ci si assicura che il dispositivo non si surriscaldi.