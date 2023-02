Smartphone, i consigli segreti per non bruciare la batteria quando si mette in carica

Quando si tratta di utilizzare e ricaricare gli smartphone, sono molti gli errori che possono essere commessi. Ne abbiamo già visti alcuni, ma ci sono anche altri comportamenti che è bene evitare al fine di garantire una lunga vita alla batteria del telefono. Scopriamoli insieme.

Smartphone: attenti a questi errori comuni

REGOLA NUMERO UNO: evitare di caricare il telefono con la custodia inserita. Molti di noi non hanno voglia di rimuovere la cover ogni volta che si deve collegare il telefono alla corrente, ma questa abitudine può causare gravi problemi come il surriscaldamento della batteria e la rottura del connettore. Nel caso in cui la cover sia mal progettata, potrebbe infatti verificarsi la rottura della porta USB, mentre il surriscaldamento può ridurre la velocità di ricarica e diminuire la vita della batteria.

REGOLA NUMERO DUE: non utilizzare sempre la ricarica rapida, poiché questa può degradare notevolmente la batteria del telefono nel giro di pochi mesi. Per evitarlo, si consiglia di utilizzare un caricabatterie secondario più lento nei momenti in cui non si ha fretta. Tuttavia, è importante scegliere un caricabatterie affidabile e di qualità per evitare che anche esso possa danneggiare la batteria.

REGOLA NUMERO TRE: non scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. In realtà, questa è l’abitudine peggiore di tutte, poiché mette sotto stress la batteria sia in fase di consumo, sia in fase di ricarica. Meglio collegare il telefono quando la batteria è al 15-20% e cercare di non superare l’80% (anche se sappiamo che vedere quel 100% di carica risulti irresistibile).

REGOLA NUMERO QUATTRO: usare il telefono mentre si sta caricando. Questo può provocare il surriscaldamento del dispositivo, mettendo a rischio la batteria e la sua durata. Inoltre, se si utilizza un caricabatterie non ufficiale o di scarsa qualità, l’uso contemporaneo del telefono e della ricarica può causare addirittura rischi per la sicurezza.