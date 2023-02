Samsung è già al lavoro sulla prossima generazione di smartphone pieghevoli di nuova generazione che molto probabilmente si chiameranno Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Come per i modelli precedenti, ci aspettiamo il debutto nel corso del terzo trimestre di quest’anno, quindi tra luglio e settembre.

In attesa di poter scoprire questi nuovi device foldable, stanno iniziando ad emergere molte informazioni a riguardo. A fornirci i primi dettagli sul Galaxy Z Fold 5 ci ha pensato il leaker Ice Universe.

Con il suo Tweet, il leaker ha svelato un dei principali cambiamenti apportati da Samsung. Il Galaxy Z Fold 5 potrà contare su un display esterno più grande rispetto al modello precedente. Inoltre, per fare un paragone diretto, il pannello sarà addirittura più grande di quello visto su OPPO Find N2 Flip.

The clues have surfaced.

The first leak

I can say for sure The external screen of Galaxy Z Flip5 It is bigger than the external screen of OPPO Find N2 Flip. pic.twitter.com/E9HjUeW2ZR

— Ice universe (@UniverseIce) February 20, 2023