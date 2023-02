Samsung ha da poco presentato la famiglia Galaxy S23 durante l’evento Galaxy Unpacked tenuto nei giorni scorsi. Tra i tre flagship annunciati dal produttore coreano, il più importante e performante è certamente il Galaxy S23 Ultra.

Questo device si configura, quindi, come il device di riferimento del panorama Android. Tuttavia, vogliamo scoprire come si comporta in un confronto diretto con il porta bandiera del mondo Apple, l’iPhone 14 Pro.

Stando a quanto emerso dal test condotto da CompareDial su entrambi i device, emerge un dato chiaro. Prendendo in considerazione i risultati ottenuti sulla piattaforma Geekbenk, l’iPhone 14 Pro supera il Galaxy S23 Ultra.

Scopriamo quale device ha ottenuto il punteggio più alto su GeekBench nel confronto diretto tra confronto tra le prestazioni di Apple iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23 Ultra

Il divario tra i due device è di circa il 21% a favore della soluzione Apple nella prova in single-core. Guardando ai punteggi, iPhone 14 Pro totalizza 1.874 punti mentre il Galaxy S23 Ultra ha ottenuto solo 1.480 punti.

Passando alla prova in multi-core, iPhone 14 Pro ha mantenuto il suo vantaggio con un punteggio di 5.384 mentre il Galaxy S23 Ultra ha ricevuto un punteggio di 4.584. In questo caso il divario è di circa il 14%.

Ricordiamo che Apple equipaggia su iPhone 14 Pro il SoC A15 con una architettura hardware a 5nm. Samsung, invece, ha stretto una partnership con Qualcomm per portare su Galaxy S23 Ultra un SoC Snapdragon 8 Gen 2 personalizzato con overclock sviluppato in collaborazione diretta tra le due aziende.

Ricordiamo che nonostante il divario di prestazioni, i dati ottenuti da Geekbench non sono determinanti. Infatti, bisognerà vedere l’utilizzo nel quotidiano che è una situazione completamente diversa rispetto ad un test basato sulla potenza pura.