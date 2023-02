Il debutto globale di Realme GT 3 è atteso il prossimo 28 febbraio. Secondo le ultime notizie trapelate, si tratterà di una versione rebrandizzata del Realme GT Neo 5 240W, lanciato in Cina all’inizio di questo mese.

Tuttavia, il device arriverà anche in Cina, ma i piani di Realme sembrano leggermente diversi per il proprio Paese. Infatti, stando ai dettagli condivisi da Xu Qi, presidente di Realme China, gli utenti Cinesi dovranno aspettarsi una gradita sorpresa.

Come rivelato su Weibo, il Realme GT 3 sarà un dispositivo diverso rispetto alla versione globale. L’arrivo è previsto entro la fine del 2023 e attualmente si sta lavorando allo sviluppo del device.

Realme GT 3 sta per arrivare sul mercato globale mentre in Cina il debutto è atteso a fine anno per migliorare ulteriormente la scheda tecnica

Il motivo del lancio entro fine anno potrebbe essere legato al nuovo System-on-Chip che si andrà ad utilizzare. Gli analisti si aspettano la presenza del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3, che dovrebbe debuttare proprio nel quarto trimestre del 2023. Il chip non è ancora stato annunciato ufficialmente da Qualcomm, ma ha effettuato un primo test su Geekbench 5 all’inizio di questo mese.

I punteggi registrati sono di 1930 nel test in single-core e 6236 in quello multi-core. Dal punto di vista dell’architettura, lo Snapdragon 8 Gen 3 sarà realizzato da TSMC con un processo produttivo a 3nm.

Inoltre, ulteriori indiscrezioni indicano che il brand stia lavorando a una nuova versione del Realme GT Neo 5 per il mercato cinese. Il dispositivo, che sarà chiamato Realme GT Neo 5 SE per il mercato globale, è stato avvistato sui benchmark di AnTuTu. Il SoC utilizzato per il test è lo Snapdragon 7 Plus Gen 1 e ha totalizzato un punteggio di 1.029.731. Purtroppo, non ci sono informazioni disponibili sulle sue altre specifiche.