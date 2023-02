UFO, anche la Romania si schiera contro gli oggetti volanti non identificati

Negli ultimi mesi, i rapporti di oggetti volanti non identificati (UFO) sono aumentati notevolmente in tutto il mondo. Tuttavia, la maggior parte di questi avvistamenti sembra essere legata alla presenza di palloni meteorologici. In particolare, la Romania è l’ultimo paese ad aver segnalato un avvistamento di questo tipo.

UFO: avvistamenti anche in Cina e USA

Secondo quanto riportato da Reuters, l’aeronautica militare rumena ha inviato due jet MiG 21 LanceR nell’area sud-est del paese dove si credeva che un oggetto non identificato si trovasse a 11.000 metri di altitudine. Nonostante i piloti abbiano raggiunto l’area in soli 10 minuti dal rilevamento iniziale, non hanno trovato traccia dell’oggetto e hanno dovuto lasciare l’area dopo circa mezz’ora.

Questa vicenda sembra essere solo l’ultimo di una serie di avvistamenti simili in tutto il mondo. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno recentemente rivelato di avere registrato una serie di avvistamenti di UFO nelle loro acque territoriali. Inoltre, hanno accusato anche la Cina di aver condotto una serie di test di armi spaziali a base di laser, la quale a sua volta ha avvistato ulteriori oggetti volanti.

Le autorità della provincia dello Shandong, nella Cina orientale, hanno recentemente segnalato la presenza di un oggetto non identificato vicino alla città costiera di Rizhao. Nonostante le affermazioni di un funzionario degli USA che non esclude la possibilità di extraterrestri, anche in questo caso sembra che si tratti di un pallone meteorologico.

L’aumento degli avvistamenti di UFO potrebbe essere in parte dovuto alla maggiore attenzione che le forze armate di tutto il mondo stanno prestando alla presenza di questi oggetti nel loro spazio aereo. Dopo il caso del pallone cinese che è stato rilevato sopra una base militare americana, molte nazioni hanno iniziato a segnalare tutti gli avvistamenti di oggetti non identificati nei loro spazi aerei.

Siamo ancora lontani dal capire completamente la vastità e la complessità dell’universo, e ciò che sembra impossibile oggi potrebbe diventare realtà domani.