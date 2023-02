La famiglia Meizu 20 arriverà molto presto sul mercato e rappresenterà la nuova linea di smartphone flagship del brand. Infatti, il produttore ha iniziato a pubblicizzare i nuovi smartphone sui propri social media, rivelando alcune informazioni a riguardo.

Tra i dettagli più interessanti confermati, spicca certamente che i prossimi flagship saranno spinti dal processore Snapdragon 8 Gen 2. Ma non è tutto, l’OEM ha anche anticipato che i dispositivi della serie Meizu 20 saranno dotati di un blaster IR.

Ad anticipare questa feature è lo stesso produttore attraverso alcune immagini promozionali condivise in madrepatria. Grazie a questo teaser possiamo scoprire che Meizu 20 e 20 Pro saranno caratterizzati dalla presenza di un sensore ad infrarossi.

Grazie a questa tecnologia, gli smartphone potranno funzionare come un telecomando per poter accedere alle funzionalità di vari dispositivi elettronici. Sarà possibile accendere e regolare televisori, condizionatori d’aria e set-top box. Gli utenti potranno quindi controllare questi dispositivi utilizzando il proprio telefono invece di un telecomando separato.

Si tratta della prima volta che Meizu utilizzerà questa tecnologia sui propri smartphone. Nonostante non si tratti di una novità assoluta, è una feature che fa sempre comodo avere a portata di mano. ricordiamo che Samsung, Xiaomi e Huawei, solo per citarne alcuni, utilizzavano la tecnologia ad infrarossi con l’obiettivo di affiancare e sostituire i telecomandi tradizionali.

Passando alle specifiche tecniche della serie Meizu 20, i device potranno contare sul nuovo sistema operativo Flyme 10. Il display avrà una risoluzione 2K e sarà presente un nuovo sensore di impronte digitali ad ultrasuoni 2.0 per lo sblocco rapido in appena 0.075 secondi anche con le mani bagnate. La memoria RAM sarà di tipo LPDDR5X mentre la memoria interna sarà basata sulla tecnologia UFS 4.0. Al momento non si conosce la data di lancio ma arriveranno maggiori dettagli a breve