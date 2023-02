Netflix ha deciso di eliminare il pulsante “Sorprendimi“ dal proprio sito web e dalle app mobili. Questa feature consentiva agli utenti di lasciar scegliere alla piattaforma di streaming cosa guardare guardare tra i film o le serie TV disponibili in catalogo.

La scelta era effettuata in modo casuale, senza la necessità di dover per scegliere direttamente un titolo specifico. Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, la feature è stata rimossa in quanto poco utilizzato dagli utenti.

Tuttavia, alcuni portavoce di Netflix hanno assicurato che l’azienda stanno valutando altre soluzioni pensate per i propri utenti. L’obiettivo è quello di offrire maggiori opzioni per esplorare e scoprire i contenuti disponibili.

Il pulsante “Sorprendimi” non ha riscosso il successo che Netflix si aspettava e per questo l’azienda ha deciso di eliminarlo definitivamente

Il colosso dello streaming sta lavorando su nuove funzionalità basate sul proprio algoritmo. Basandosi sui gusti di visione dell’utente, sarà possibile suggerire contenuti che potrebbero piacere.

La funzionalità “Sorprendimi” è stata introdotta nell’aprile del 2021, durante il periodo del lockdown causato dalla pandemia di COVID-19. L’idea era quella di offrire una soluzione facile e veloce per aiutare gli utenti a scegliere cosa guardare tra i migliaia di titoli disponibili su Netflix. Se il titolo selezionato non era di interesse dell’utente, poteva richiedere un altro suggerimento.

Nonostante questa soluzione potesse sembrare un’idea innovativa, gli utenti non si sono dimostrati della stessa opinione. Ecco quindi che a partire da gennaio 2023 la funzione non è più disponibile su Netflix, sia versione app che browser.