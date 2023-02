Il MWC 2023 sarà molto ricco di appuntamenti per ZTE e per i propri brand. L’azienda ha recentemente annunciato che avrebbe lanciato il Nubia Pad 3D proprio a Barcellona, nello specifico il 28 febbraio.

Tuttavia, alla fiera dell’elettronica spagnola arriverà anche un altro device molto interessante ed innovativo. L’azienda ha confermato che al MWC 2023 si potranno ammirare i Nubia Neovision Glass, i primi smart glass AR del marchio.

Al momento non si conoscono i dettagli degli occhiali AR, ma i teaser permettono di immaginare alcuni scenari di utilizzo. Gli occhiali si potranno utilizzare per migliorare la produttività in ufficio, fare sport o semplicemente usati per l’intrattenimento.

Nubia Neovision Glass, i nuovi occhiali smart AR di ZTE, saranno presentati in anteprima durante un evento dedicato al MWC 2023 di Barcellona

Un ventaglio di possibilità così ampio apre tantissimi scenari adatti a tutte le tipologie di utenti. Stando a quanto è possibile scoprire dalle immagini promozionali, i Nubia Neovision Glass presentano un design simile alla maggior parte degli occhiali AR attualmente sul mercato.

Le lenti integrano i display che quindi non bloccano la linea visiva ma permettono di integrare tutte le funzionalità della Realtà Aumentata. Al momento non è chiaro se si tratta di un dispositivo standalone o se avrà bisogno di collegarsi ad un altro device. Le immagini promozionali non mostrano cavi di collegamento, quindi non possiamo sbilanciarci sul loro funzionamento.

L’evento di lancio è fissato alle ore 15:00 del 28 febbraio con un evento in diretta dal Mobile World Congress 2023. Siamo certi che questi Nubia Neovision Glass non saranno l’unica sorpresa da parte di ZTE.