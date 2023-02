Psicologia, avere la testa tra le nuvole ci aiuta a raggiungere gli obiettivi futuri

Se anche tu come noi ami fantasticare, preparati perché la notizia che stiamo per darti non è per nulla male. A tutti è capitato almeno una volta di viaggiare con la testa distaccandosi completamente dalla realtà. Spesso questo atteggiamento viene mal visto da chi invece non ha la capacità di sognare, eppure, cari nostri lettori sognanti, avere la mente tra le nuvole non è altro che un bene. Sapete perché? Ce lo spiega uno studio condotto da un team di ricercatori dell’università di Harvard.

Psicologia: i benefici della fantasia sulla nostra salute mentale

Lo studio condotto dall’Università di Harvard ha dimostrato che i momenti di vaghezza mentale e di fantasia hanno in realtà una funzione molto importante per il nostro benessere mentale e le nostre prestazioni cognitive.

Il team di ricerca ha sviluppato un’applicazione per smartphone che ha inviato notifiche casuali alle persone durante il corso della giornata, chiedendo loro di riportare i loro pensieri e lo stato emotivo del momento. I risultati hanno mostrato che la mente vagava dal 30 al 47% del tempo, e che la maggior parte dei pensieri era incentrata su esperienze piacevoli o sulla preparazione per il futuro.

La fantasia ci consente di allentare la pressione della realtà quotidiana e di esplorare mondi interni che possono aiutarci a sviluppare nuove idee, progetti e soluzioni per problemi complessi. Inoltre, secondo il dottor David Stawarczyk della Washington University a St. Louis, essa è spesso diretta alla pianificazione degli eventi futuri, piuttosto che al ricordo del passato. Ciò significa che ci permette di visualizzare il futuro e di immaginare i percorsi per raggiungere i nostri obiettivi.

Allo stesso modo, altri studi hanno dimostrato che la fantasia può essere utile anche per migliorare la memoria e la creatività. La creazione di mondi immaginari, infatti, stimola la nostra capacità di creare associazioni tra concetti diversi e di sviluppare nuove idee e soluzioni per i problemi.

Insomma, lunga vita alla fantasia (e ad un pizzico di realismo)!