Netflix è assurda, sono arrivate nuove serie TV e nuovi film ma ecco una brutta sorpresa

Grande clamore sta sviluppando Netflix in questo periodo, soprattutto per quelli che sono i nuovi capitoli di alcune serie TV. In realtà anche i film lanciati a febbraio stanno facendo molto parlare vista la grande qualità nella produzione. Allo stesso tempo però si sta parlando in maniera ancora più insistente di quello che molto probabilmente riguarderà da vicino i clienti. Gli account condivisi potrebbero ben presto scomparire in maniera definitiva.

Netflix sta per cambiare diverse cose, anche la condivisione degli account che probabilmente non sarà più disponibile

Secondo quanto riportato da più fonti autorevoli durante le ultime settimane, Netflix si starebbe apprestando a portare qualche nuovo cambiamento sulla sua piattaforma streaming. Il colosso che tutti invidiano per quello che riesce ad offrire mensilmente, avrebbe infatti deciso di porre un limite che in tanti non accetteranno di buon grado. Stiamo parlando della possibilità di condividere il proprio account con altre persone, facendo dunque più profili all’interno di un solo piano Premium.

Sembra infatti che l’azienda voglia in ogni modo limitare questa possibilità, spingendo dunque ogni utente a sottoscrivere il proprio abbonamento. In realtà si parla anche di volontà riguardante nuove disposizioni che impedirebbero ad un account di essere utilizzato al di fuori di un determinato domicilio. Tutto è al momento molto confusionario ma a quanto pare stanno per arrivare brutte sorprese per gli utenti. Molto probabilmente però Netflix lascerà la possibilità di condividere il proprio abbonamento con i membri della famiglia. Si avrà notizie più precise durante le prossime settimane, quando la situazione sarà meglio delineata rispetto ad ora.