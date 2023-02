Netflix, ci sono tanti contenuti in arrivo ma anche una BRUTTA sorpresa

Netflix rappresenta un punto fermo per le persone che magari cercano un momento di ricreazione durante la giornata, molto più probabilmente di sera. La piattaforma streaming più famosa al mondo, la quale ha raccolto anche tante critiche positive, questa volta però potrebbe prenderne qualcuna negativa.

Si parla infatti sempre più insistentemente della volontà da parte del colosso di interrompere la condivisione delle password su più account. Questo significherebbe che ogni utente dovrebbe utilizzare il suo piano di abbonamento personale, senza più poterlo condividere. Per ora ci sono tantissimi indizi che portano verso questa conclusione, ma si avranno più informazioni nei giorni a seguire.

Netflix promette tanti nuovi contenuti in futuro e lo dimostra già con le nuove uscite del mese di febbraio 2023

Dopo aver visto tantissime cose interessanti nel mondo dello streaming, questa volta sembra essere chiaro che gli utenti devono aspettarsi qualcosa in più. Netflix sta per proporre opportunità di altissimo livello, le quali si guarderanno film e anche serie TV di un determinato calibro. Il mese di febbraio ha visto già alcune uscite arrivare sul palcoscenico mondiale, ma c’è ancora qualcosa che bolle in pentola. Proprio per questo abbiamo ritenuto opportuno stilare qui sotto la lista di tutte le produzioni che stanno per arrivare sugli schermi del pubblico di Netflix.

15 febbraio, 2023

Full Swing – Una stagione di golf, Docuserie

La legge di Lidia Poët, Dramma

The Upshaws, Commedia, 3 parte

Outer Banks, Avventura, Stagione 3

Dopo aver capito quali sono le serie TV in arrivo su Netflix, bisogna sapere che ci sono anche dei film pronti per essere apprezzati o magari criticati: