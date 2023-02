Un’illusione ottica che lascia adito a molte ipotesi da parte di tutti gli utenti, quante gambe ha l’elefante? la risposta per molti potrebbe essere semplicissima ed elementare, ma vi assicuriamo che, dopo aver visto l’immagine, difficilmente riuscirete a fornirne una precisa e affidabile.

Gli ultimi tempi hanno visto la pubblicazione di un numero sempre più elevato di illusioni ottiche, indovinelli che puntano ad ingannare fortemente l’occhio ed il cervello umano, con l’idea di portare a percepire un qualcosa di diverso dalla comune realtà dei fatti. Lo stesso discorso può essere esteso al seguente elefante.

Illusione ottica, ma quante gambe ha l’elefante?

Una semplice immagine che raffigura un elefante nasconde un’insidia molto più grande, a tutti gli effetti è una delle illusioni più classiche, l’artista ha sapientemente utilizzato la sua arma più ‘letale’, la penna, per creare linee che possano ingannare l’occhio umano, andando a creare l’illusione di zampe finte, le quali si aggiungerebbero alle quattro zampe caratteristiche dell’animale stesso.

Se dopo aver attentamente visionato l’immagine vi steste domandando quali siano le vere e quali li fittizie, vi sveliamo un piccolo trucchetto: coprite con qualcosa la fine delle zampe, in questo modo scoprirete le linee reali che delimitano le quattro zampe dell’elefante. E voi, quante ne avevate viste?

Commentare un’illusione ottica è anche un momento di condivisione, per capire se a tutti gli effetti la stessa immagine porta ad un risultato differente nelle menti dei singoli individui, poiché, come è giusto che sia, non siamo fortunatamente tutti uguali, e potrebbe generare una risposta differente in relazione al singolo utente.