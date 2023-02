Questa sbalorditiva illusione ottica ti farà letteralmente perdere la testa.

Ci sono alcuni consigli che possiamo darti che ti aiuteranno a vedere meglio cosa si cela dietro l’immagine: prova a scuotere la testa o stare in piedi di traverso. Il più efficace sembra fissare la griglia mentre ti allontani dal telefono o dal PC. Più ti allontani, più chiara dovrebbe diventare la faccia pelosa.

Se sei ancora perplesso, ecco un indizio: è un popolare animale domestico divinizzato dagli antichi egizi.

La risposta, ovviamente, è un gatto. Prova a guardare l’immagine ora che conosci la soluzione: il felino dovrebbe apparire più facilmente.

È una nuova interpretazione delle famose illusioni di Magic Eye, che utilizzavano turbinii di punti o linee per nascondere un’immagine 3D.

All’inizio di questo mese, The Sun ha parlato con il dottor Gustav Kuhn, psicologo ed esperto di percezione umana alla Goldsmiths University di Londra, di un’illusione simile che oscura il volto di Michael Jackson.

Un fenomeno globale

“I nostri occhi codificano grandi quantità di informazioni sensoriali disordinate e il nostro cervello usa trucchi intelligenti per disambiguare queste informazioni per cercare di dare un senso a ciò che stiamo guardando“, ha detto il dottor Kuhn.

“Quello che vedi sono i risultati di enormi quantità di calcoli neurali, mescolati con un po’ di congetture. Ad esempio, quando fissi un gruppo di alberi, puoi interpretarlo come una foresta o un albero. Quello che stai vedendo dipende da quale aspetto della scena ti stai concentrando.”

Alcune illusioni ottiche si sono persino fatte strada nella cultura pop. È apparso sulla copertina dell’album del 2005 dei Soulwax “NY Excuse“, che a prima vista sembra una griglia monocromatica.

Tuttavia, a un esame più attento, il nome dell’artista e dell’album sono sepolti nell’angolo in alto a destra.

Nel 2009, il gruppo rock psichedelico Black Lips ha pubblicato il loro album “200 Million Thousand” con una copertina simile a quella dei Soulwax.

Ma invece del titolo dell’album e degli artisti, tra le righe si nascondeva un volto. Le illusioni ottiche sono spesso divertenti, ma hanno anche un valore reale per gli scienziati. Gli enigmi del cervello aiutano i ricercatori a far luce sul funzionamento interno della mente e su come funziona