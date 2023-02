Amazfit GTS 3 è uno smartwatch assolutamente controverso, poiché caratterizzato da prestazioni di assoluto livello, ed un prezzo complessivamente ridotto, almeno in confronto a quanto il mercato attualmente pare essere in grado di offrire.

Amazfit GTS 3 in offerta, i prezzi migliori del momento

Se state cercando uno smartwatch molto elegante, in vendita ad un prezzo complessivamente accessibile ed accettabile, allora l’Amazfit GTS 3 fa sicuramente al caso vostro, si tratta di un modello davvero unico, che può essere oggi acquistato a 113 euro, grazie alla promozione che applica uno sconto del 24%, abbassandolo dai 149 euro previsti di listino (PREMETE QUI per l’acquisto).

Le specifiche tecniche del modello sono quasi da primo della classe, oltre ad una cassa elegante ed un cinturino realizzato interamente in silicone, il prodotto ha un display AMOLED da 1,75 pollici, completamente a colori e touchscreen, tutte le misurazioni di base, come passi, distanza, calorie, sonno e funzioni standard, a cui aggiungere la batteria che gode di una autonomia di ben 12 giorni, Amazon Alexa integrato, e la piena impermeabilità fino a 5 ATM (da non trascurare nemmeno la misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue e le 150 modalità di allenamento).

Al momento in cui vi scriviamo questa è l’unica colorazione in promozione, sebbene su Amazon ne siano disponibili diverse, non sappiamo se l’azienda deciderà effettivamente di estendere la promozione o meno.