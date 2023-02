Samsung, tra i tantissimi prodotti lanciati direttamente dall’azienda, ha presentato negli anni anche un robot aspirapolvere, non particolarmente tecnico né complesso, ma comunque in grado di catturare l’attenzione di molteplici utenti, grazie sopratutto ad un prezzo complessivamente economico.

Non dimenticatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, potrete essere sempre i primi a ricevere le offerte Amazon ed anche i coupon gratis, scoprendo periodicamente anche i codici che vi permetteranno di abbassare tutti i prezzi di vendita. Entrate nel canale premendo qui.

Samsung, il suo robot aspirapolvere costa molto poco

Pochi sanno che Samsung produce anche robot aspirapolvere, sul mercato si possono trovare svariati modelli di questo tipo a prezzi complessivamente accettabili ed accessibili ai più, come ad esempio il VR05R5050WK/ET attualmente in promozione. Un dispositivo di relative piccole dimensioni, pari a 34 x 34 x 8,5 centimetri, con peso finale di 5,58 kg, caratterizzato giustappunto da uno spessore ridotto, che permette allo stesso di insinuarsi senza problemi sotto i tavolini o i divani.

Il terminale presenta le caratteristiche di base, quali sono l’aspirazione, garantita da una buona spazzola centrale che lo percorre in tutto il diametro in orizzontale e due spazzole laterali, ma anche il lavaggio, mediante l’inserimento del serbatoio posteriore incluso in confezione. La navigazione laser è complessivamente molto buona, con controllo da remoto via app mobile, disponibile gratuitamente per Android e iOS.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il prezzo di vendita è complessivamente adeguato, poiché parte da 399 euro di listino, per scendere poi, per mezzo di uno sconto del 44%, fino a 224,90 euro, il valore finale d’acquisto. Tutti i dettagli li trovate a questo link.