Le illusioni ottiche sono in assoluto la migliore occasione per dimostrare immagini o avvenimenti spesso inconcepibili per la mente umana, sono giustappunto realizzazioni pensate appositamente per ingannare la nostra percezione, dimostrando la sua imprevedibilità.

Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo più volte riportato alcune illusioni ottiche, partendo dalle più rinomate e famose dei primi anni del 900, fino alle più recenti, lasciandovi (almeno speriamo) di volta in volta sempre a bocca aperta. Oggi vi proponiamo un qualcosa di più recente, una immagine che sembra una GIF.

Illusioni Ottiche, l’immagine è ferma o si sta muovendo?

Come vi abbiamo preannunciato nel paragrafo precedente, l’immagine che trovate qui sopra è completamente ferma, raffigura una serie di ovali con perimetro bicolore (bianco e nero) su sfondo verde oliva. La loro disposizione crea la giusta successione che inganna l’occhio umano, infatti osservandola attentamente sembra essere in lento movimento, dando proprio una illusione.

Questa si tratta a tutti gli effetti della cosiddetta optical art, un’arte specifica che affonda le radici nel tentativo di infondere nell’utente instabilità percettiva, andando difatti ad utilizzare sapientemente le linee ed i colori, un movimento molto famoso e diffuso nel mondo, molto più di quanto potreste mai immaginare. Non esiste alcun trucco per non vederla in movimento, da qualsiasi angolazione quest’immagine completamente statica sembrerà essere sempre in movimento, alla pari di una GIF, ma vi assicuriamo essere completamente statica.

Di illusioni ottiche ne esistono davvero tantissime, e sono anche delle più disparate, quanto vi abbiamo raccontato fino ad ora è solo un piccolo estratto di ciò che indubbiamente vi aspetta nel mondo.