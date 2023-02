Ci sono molti francobolli che ancora tutt’oggi valgono una mezza fortuna. Un pezzo da collezione che vale un sacco di soldi, per esempio: la coppia di Franklin da 1 ¢ del 1908.

Essendo uno dei primi francobolli a spirale emessi dal governo, il numero 318 è stato stampato pochissime volte. Come esperimento, è stato prodotto in quantità limitate e distribuito solo in poche località. E # 318 è ancora più raro in serie multipla. Può essere acquistato per oltre 14.000 euro in questo momento.

Mentre gli esempi tipici sono solitamente decentrati dall’alto verso il basso o da un lato all’altro, questa coppia ha margini uniformi e centratura tutt’intorno, rendendola uno dei migliori esempi del problema della bobina sperimentale Franklin per le monete da 1 ¢.

Classificato # 7 in 100 Greatest American Stamps, il 30 ¢ Shield and Eagle Pictorial è stato pesantemente criticato quando è stato emesso. La cornice delle bandiere è stampata in blu e lo scudo in rosso. Il design è stato creato in modo che la denominazione confluisca nella stampa della bandiera blu. La maggior parte dei francobolli pittorici ha avuto problemi con la registrazione dei colori. Può essere venduto a circa 14000 euro se conservato in una condizione perfetta.

Ecco perchè sono rari

All’inizio del 1868, gli allora attuali francobolli definitivi statunitensi erano in uso da oltre sei anni e le loro lastre di stampa erano piuttosto usurate.

Mentre i numeri precedenti erano stati prodotti in pezzi o come risposta frettolosa alla Guerra Civile, è stato suggerito che questa nuova serie onorasse la storia dell’ufficio postale degli Stati Uniti “a cominciare da Franklin, il direttore delle poste continentali e il postino dei primi giorni, seguita dalla locomotiva di un giorno successivo e dal piroscafo oceanico che trasportava la posta … le scene più importanti nella storia antica del paese, le sue armi trionfanti, e Washington il suo primo, e Lincoln il suo ultimo presidente.”