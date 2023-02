OnePlus ha recentemente rilasciato i suoi nuovi top di gamma ma a quanto pare è già pronta a sfoggiare un nuovo smartphone di fascia media: OnePlus Nord 3.

Lo smartphone sta suscitando non poca curiosità perché la sua scheda tecnica sembra non avere nulla da invidiare ad alcuni smartphone di fascia alta. Alcune voci hanno infatti confermato la presenza di un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e la presenza di supporto alla ricarica rapida a 100 W.

Le prime notizie sull’atteso OnePlus Nord 3 rivelano che lo smartphone potrebbe sfoggiare un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

Il dispositivo potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel e di un modulo fotografico posteriore con sensore principale da 50 megapixel con OIS, un grandangolare da 8 megapixel e un terzo sensore non ben specificato ma definito dalla fonte sostanzialmente inutile per la scarsa qualità.

OnePlus Nord 3 Specifications (rumoured) :

• 6.5" FHD+ 120Hz Amoled

• 50MP OIS + 8MP + Useless

• 32MP selfie

• 100W charging

• 4500mAh or 5000 mAh battery

• Mediatek Dimensity 8100 Max or Dimensity 8200

There is a leak saying it'll have 1.5K display, that is not correct

— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) February 10, 2023