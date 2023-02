OnePlus 11 è già scontato su Amazon, in uscita ufficialmente il 16 febbraio in tutta Italia, il prodotto può essere acquistato ad un prezzo ridotto rispetto al valore originario di listino, godendo di uno sconto veramente invitante e di un omaggio assurdo.

OnePlus 11, la nuova promozione su Amazon è unica

Appena presentato in Italia e già disponibile ad un prezzo fortemente scontato, OnePlus 11 vuole sin da subito far parlare di sè, la versione con 8GB di memoria interna e 128GB di memoria interna, è in vendita con uno sconto di 179 euro rispetto ai 1028 euro di listino, con incluse le OnePlus Buds Pro 2 a titolo completamente gratuito. La spesa finale che si sosterrà sarà quindi pari a soli 849 euro, cliccate QUI per acquistare.

Il dispositivo è a tutti gli effetti un top di gamma, presenta processore Qualcomm Snapdragon Gen 2, una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 100 watt, che secondo le prime recensioni dovrebbe garantire una autonomia incredibile, ma anche un ampio display AMOLED a 120Hz, audio spaziale con tecnologia Dolby Head Tracking per la ricalibrazione dell’audio mentre l’utente è in movimento, passando infine al comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Hasselblad, e composto da 3 sensori: principale da 50 megapixel, grandangolare da 48 megapixel e effetto bokeh da 32 megapixel.

Al m omento sul mercato si trovano due colorazioni: Titano Nero e Verde Nero, il prezzo non cambia, quindi potrete scegliere praticamente ciò che più desiderate.