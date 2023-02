Nel corso dei prossimi mesi la nota casa automobilistica tedesca Audi presenterà ufficialmente diverse nuove vetture. Tra queste, ci sarà il restyling del SUV Audi Q7. Nel corso delle ultime ore, in particolare, quest’ultimo è stato avvistato su strada durante alcuni test.

Audi Q7, il restyling del SUV di Audi avvistato su strada durante alcuni test

In questo periodo di pieno inverno le varie aziende automobilistiche continuano a testare a fondo le proprie vetture sulle piste invernali. Come già accennato, nel corso delle ultime ore è stato spiato su strada il restyling del prossimo SUV Audi Q7. Dalle foto spia emerse in rete, possiamo notare in particolare la presenza di alcuni camuffamenti nella parte inferiore della vettura.

Dalle foto si riesce comunque a scorgere qualche piccolo dettaglio. Nello specifico, in generale ci saranno alcuni ritocchi estetici. Riguarderanno ad esempio il paraurti, i gruppi ottici posteriori ed i fari anteriori. I piccoli ritocchi estetici dovrebbero riguardare anche gli interni della vettura, ma dalle foto non sono purtroppo visibili. Sappiamo comunque che all’interno sarà presente tanta tecnologia, tra cui anche un nuovo aggiornamento del sistema di infotainment.

Per il momento non ci sono molte informazioni riguardanti le motorizzazioni che saranno disponibili. Immaginiamo comunque che non mancheranno versioni con tecnologia Plug-in. Insomma, per ora abbiamo un quadro iniziale di quello che sarà il restyling del nuovo SUV Audi Q7. Avremo comunque tempo di vedere arrivare ulteriori dettagli interessanti, dato che il debutto ufficiale non è imminente. Staremo a vedere quali altre novità emergeranno.