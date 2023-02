Quest’oggi si torna a parlare di una delle prossime vetture elettriche della nota casa automobilistica tedesca BMW, ovvero la prossima BMW iX2. Quest’ultima è già stata avvistata tempo fa durante alcuni test su strada. Ora però, la vettura è stata spiata nuovamente. In particolare, la vettura è stata immortalata durante la ricarica presso un caricatore Supercharger di Tesla.

BMW iX2, la nuova vettura spiata durante la ricarica con Supercharger Tesla

La prossima auto elettrica del noto marchio tedesco BMW è stata spiata ancora una volta su strada. Come già accennato, questa volta la vettura è stata immortalata durate il processo di ricarica. Come è possibile osservare, la vettura è collegata ad un caricatore Supercharger di Tesla. La vettura risulta comunque ancora camuffata per non rivelare alcun dettaglio estetico. Possiamo notare però come le dimensioni siano leggermente più generose rispetto alla precedente generazione. Dalle nuove foto emerse non sono visibili purtroppo gli interni. Nonostante questo, sappiamo già che la nuova BMW iX2 potrà contare sulla presenza di un BMW Curved Display.

Quest’ultimo, come sugli attuali modelli dell’azienda, ospiterà sia il sistema di infotainment sia la strumentazione digitale. Per il momento non ci sono molti dettagli riguardanti le motorizzazioni che saranno disponibili. Immaginiamo comunque che non si discosterà molto dalla precedente BMW iX1 da questo punto di vista. Se cosi fosse, possiamo imma che troveremo un doppio motore elettrico con una potenza massima di 313 CV. Staremo a vedere se emergeranno ulteriori dettagli in merito. Il suo debutto ufficiale sul mercato, infatti, dovrebbe arrivare verso la fine dell’anno.