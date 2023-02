Xiaomi ha tenuto una conferenza dedicata agli investitori che si è rivelata ricca di novità sul futuro del brand. In particolare, le parole di Lei Jun, CEO dell’azienda, hanno confermato alcuni scenari molto interessanti tra cui quello relativo al settore smartphone, IoT, prodotti premium e anche per l’automotive.

L’amministratore delegato ha annunciato che il team di R&D dedicato alle auto targate Xiaomi conta oltre 2.300 membri. Tutti questi ricercatori sono impegnati e concentrati sulla prima vettura elettrica del brand che arriverà molto presto.

Stando a quanto emerso durante la conferenza, sembra che l’avvio della produzione di massa sia previsto per il primo trimestre del 2024. Il progetto EV dell’azienda cinese ha superato tutte le aspettative e questo ha permesso di velocizzare i lavori. Infatti, la produzione delle versioni di test è partita lo scorso settembre con le prove invernali svolte a fine dicembre.

Lei Jun, CEO di Xiaomi, è sicuro che la prima vettura elettrica del gruppo arriverà nel 2024 e offrirà un alto livello di guida autonoma

Oltre a realizzare una vettura elettrica, Xiaomi vuole renderla compatibile con le più recenti tecnologie di Guida Autonoma. Oltre 140 veicoli svolgeranno i test di guida autonoma durante lo sviluppo del loro progetto per arrivare più che preparati al lancio. L’obiettivo dell’azienda è quello di consolidarsi come leader nel settore entro il 2024.

In parte, Lei Jun ha confermato l’idea di lanciare una vettura low-cost in quanto la redditività della vettura sarà legata ai profitti derivanti dai servizi software. In questo modo, sarà possibile offrire una vasta gamma di servizi legati alla vendita e al post-vendita, realizzando maggiori margini di guadagno. Inoltre, la produzione stimata sarà di 3000.000 veicoli all’anno con le linee a pieno regime.