La sicurezza stradale è un tema importante in tutto il mondo e grazie alle nuove tecnologie si stanno sviluppando nuovi modi per permettere agli automobilisti delle percorrenze più tranquille. Ecco quindi che a Ningbo, in Cina, si sta testando una tecnologia molto particolare, i “Safety Cone Robots”.

Stando a quanto dichiarato dalla testata giornalistica locale, Ningbo Evening News, i coni robotici entrerebbero in azione automaticamente in caso di incidente. Muovendosi autonomamente, i coni andrebbero a chiudere la corsia dove è presente la macchina incidentata così da regolare il traffico.

Inoltre, per garantire la sicurezza stradale per chi sta sopraggiungendo, i coni sono dotati anche di un allarme luminoso e sonoro. Dopo che la situazione di pericolo è rientrata, i coni robot tornano automaticamente alle proprie stazioni di ricarica.

In Cina si sta testando una tecnologia pensata per la sicurezza stradale, i coni di segnalazione robot pronti ad intervenire automaticamente in caso di incidente

Il test di questa tecnoloiga è svolto in collaborazione tra il Ningbo Traffic Police Detachment, Ningbo Datong Development e Farsoon Digital Technology (Zhejiang). Dal punto di vista tecnico, i robot pensati per la sicurezza stradale hanno la classica forma a cono arancione ma la rivoluzione è all’interno. Grazie alle ruote posizionate in basso, possono spostarsi e muoversi come una flotta di droni.

Sui coni sono presenti radar a onde millimetriche e apparecchiature di rilevamento visivo delle immagini proprio per poter intervenire in caso di emergenza. Dopo aver rilevato un incidente, il centro di comando avvia la procedura e i droni si schierano sulla corsia indicata semplicemente premendo un pulsante.

L’operazione si conclude in pochi secondi, permettendo alle squadre di soccorso di intervenire tempestivamente in sicurezza. Inoltre, il vantaggio per gli automobilisti è quello di poter ricevere un segnale immediato in caso di emergenza sulla strada, così da non rischiare ulteriori problemi.