Alcune promozioni di TIM costeranno di più agli utenti. L’operatore telefonico ha annunciato nuovi rincari di 2 euro che renderanno più costosi molti degli abbonamenti mensili sottoscritti dagli utenti mobile. La data di riferimento indicata da TIM è il 13 aprile 2023. Le tariffe soggette a rincari verranno adeguate ai nuovi prezzi maggiorati di 2 euro a partire dal rinnovo successivo a questa data. Inoltre, l’azienda specifica che a partire da aprile 2024 le offerte in questione saranno soggette ad un adeguamento annuale dei prezzi. Questo significa che ogni anno i consumatori si troveranno con offerte sempre più costose pur mantenendo gli stessi giga o minuti previsti inizialmente dalla promo.

Molti utenti TIM stanno ricevendo un messaggio che annuncia la rimodulazione dell’offerta attiva con conseguente aumento del costo mensile

Il modo per capire se la vostra offerta è interessata da questa rimodulazione è quello di attendere l’SMS informativo inviato dall’operatore. In alternativa è possibile collegarsi sul sito ufficiale o contattare il servizio clienti per chiedere maggiori dettagli.

L’invio degli SMS è già in corso e, di seguito, è possibile leggere parte del messaggio da noi ricevuto proprio in data odierna:

“Modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo addebito successivo al 13/4/23 la tua offerta TIM costerà 2€ in più al mese e sarà soggetta ad adeguamento annuale dei prezzi, a partire da aprile 2024. Verifica i contenuti della modifica contrattuale anche su on.tim.it/nwic o al 409164. Recesso o cambio operatore senza penali né costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su tim.it, via PEC o nei negozi TIM, entro il 13/4.”