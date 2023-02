A partire dal prossimo 1° marzo 2023 l’operatore virtuale Fastweb metterà in atto una nuova rimodulazione che riguarderà alcune offerte di rete fissa. L’aumento in questione potrà addirittura arrivare a 5 euro al mese.

Come anche fatto in precedenza, l’operatore ha pubblicato un elenco di tutte le offerte coinvolte in questo nuovo aumento. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Fastweb: nuove rimodulazioni in arrivo dal 1° marzo 2023

Nei mesi scorsi, attraverso una variazione comunicata il 1° Novembre 2022 ed entrata in vigore dal 1° Dicembre 2022, alcuni clienti di rete fissa Fastweb avevano subito degli aumenti di prezzo compresi tra i 0,06 euro al mese e i 5 euro al mese. Nella giornata di ieri 1° febbraio 2023, ha comunicato dei nuovi aumenti che partiranno appunto dal 1° marzo 2023.

Anche in questo caso, come previsto dalla scorsa rimodulazione, i clienti coinvolti subiranno degli aumenti di un importo incluso tra 0,01 euro al mese e 5 euro al mese. Secondo quanto indicato nell’elenco riportato da Fastweb, rispetto a prima saranno oggetto della modifica contrattuale alcune offerte in più.

Tra le offerte coinvolte troviamo Fastweb Casa, Casa Inbound, Casa Outbound, Internet, Internet + Telefono, Jet, Joy, Naviga Senza Limiti, la gamma NeXXT e tante altre. Vi ricordo che in caso di mancata accettazione della modifica, i clienti Fastweb coinvolti dalla rimodulazione avranno diritto di recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali e costi di disattivazione entro una data specifica, in questo caso fissata per il 15 Aprile 2023. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.