Le modifiche in questione sono state comunicate il 1° febbraio. Insieme a un aumento mensile della tariffa di 2 euro , si potranno aumentare i Giga a disposizione mediante l’invio di un SMS all’operatore entro tre giorni dalla comunicazione dell’aumento. Il bundle varierà in base al profilo che scegliamo.

Non molto tempo fa, vi abbiamo spiegato come WINDTRE incomincerà a introdurre la cosiddetta clausola ISTAT . La suddetta ha lo scopo di adeguare i prezzi all’inflazione da gennaio 2024 , ma già dal prossimo mese verranno effettuate delle rimodulazioni per alcune offerte.

Le casistiche sono destinate a variare e verranno riportate in maniera più chiara negli SMS che l’azienda invia ai clienti coinvolti. Nel caso in cui il profilo in questione è quello di un membro della famiglia, come accade con le offerte Junior, questo avviso verrà inviato al numero telefonico del genitore o del responsabile indicato durante la fase iniziale d’apertura del contratto.

Da quando partirà il nuovo adeguamento dell’offerta? Il 16 marzo è la data indicata e nella gran parte dei casi sarà accompagnato dalla clausola ISTAT di cui abbiamo parlato prima, la quale però non avrà un effetto immediato. Per avere le idee più chiare sull’argomento, sul sito di WINDTRE è spiegato il funzionamento di questa rimodulazione per filo e per segno.

“Il cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale. L’adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto. L’importo del prezzo mensile del Servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.”