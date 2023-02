Il nuovissimo OnePlus Pad è stato annunciato durante l’evento Cloud 11, la conferenza dedicata al lancio di tanti nuovi device. Il primo tablet dell’azienda, a lungo atteso dagli utenti, ha fatto bella mostra di se calamitando subito l’attenzione di tutti.

mantenendo le linee Il design incarna tutta l’essenza di OnePlus iconiche ed elegante che hanno reso famosa l’azienda. Il tablet può vantare, per la prima volta su questa tipologia di device, un vetro curvo 2,5D che conferisce una maggiore pulizia alle linee. Il display da 11,61 pollici presenta un rapporto di visione di 7:5 ed è dotato del supporto supporto Dolby Vision. Il pannello raggiunge un refresh rate a 144Hz, il valore più alto per il settore dei tablet. Inoltre, le cornici sottili permettono di avere un rapporto schermo – corpo dell’88% e offrire agli utenti tanto spazio per i propri contenuti multimediali

OnePlus Tab è il primo e rivoluzionario tablet dell’azienda, pensato per offrire agli utenti le migliori tecnologie e la massima multimedialità

La scocca è realizzata in lega d i alluminio per garantire resistenza e leggerezza. La fotocamera posteriore si trova in posizione centrale con lo scopo di offrire agli utenti un’ottimale esperienza di scatto. La colorazione disponibile al lancio è H alo Green, una tonalità appositamente pensata per rappresentare la v ivacità del brand. Passando al lato tecnico, il cuore di OnePlus Pad è il SoC Dimensity 9000, il chipset più potente realizzato da MediaTek. L’architettura hardware è basata su un core Cortex – X2 con clock fino a 3,05GHz, tre core Cortex-A710 che operano fino a 2.85GHz e quatto core Cortex-A510 ad alta efficienza.

sistema può contare su 12GB di RAM con supporto alla tecnologia RAM – Vita che permette di gestire il multitasking in maniera evoluta. La batteria da 9.510 mA h garantisce oltre un mese in standby o oltre 14,5 ore guardando video. La ricarica rapida SUPERVOOC da 67W permette una ricarica completa in circa 80 minuti. Ilcon supporto alla tecnologia