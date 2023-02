OnePlus ha svelato ufficialmente la nuova famiglia OnePlus 11 durante l’evento Cloud 11 che si è svolto a Nuova Delhi, in India. Tuttavia, il keynote è stato anticipato dalla stessa azienda con il lancio ufficiale sul mercato di uno dei protagonisti.

Il nuovo OnePlus Ace 2 è stato ufficialmente annunciato e lanciato sul mercato cinese. Il dispositivo si configura come uno smartphone che punta ad essere un flagship mantenendo un prezzo accessibile.

Dal punto di vista del design, lo smartphone prende molti elementi di OnePlus 11 e li unisce con alcuni tratti del modello precedente. Nella parte posteriore spicca certamente la grande isola circolare che ospita le fotocamere e da carattere a tutta la scocca. Il vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5 rende la superficie ancora più elegante e bella da vedere.

OnePlus Ace 2 è appena stato lanciato in Cina e ha l’ambizione di diventare un vero e proprio smartphone flagship killer

Il nuovo OnePlus Ace 2 è caratterizzato da un display AMOLED da 6.74 pollici con una risoluzione pari a 1.5K (2772×1240 pixels), 1450 nits di luminosità massima e refresh rate fino a 120Hz. Non manca la copertura al 100% della gamma colore DCI P3 e il PWM dimming con una frequenza di 1440Hz.

All’interno della scocca trova spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato a 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Per garantire le massime prestazioni anche sotto sforzo, il device può vantare la presenza di una camera di vapore per la dissipazione del calore. Sono stati necessari due anni per sviluppare una soluzione che potesse garantire una resa eccezionale e duratura.

La connettività di Ace 2 è garantita da 12 antenne ad alte performance ottimizzate per gli eSports che garantiscono stabilità e velocità. La batteria da 5.000mAh assicura ampia autonomia e la ricarica SuperVOOC da 100W permette ricariche ultra-rapide.

Passando al comparto fotografico di OnePlus Ace 2, le ottiche presenti sul device sono tre. La fotocamera principale è una Sony IMX890 da 50 megapixel a cui si affianca un sensore ultrawide da 8 megapixel e una lente macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel.

I prezzi in Cina dello smartphone variano da circa 410 euro al cambio per la versione da 12/256GB fino ai 510 euro per la versione da 16/512GB. Al momento non sono chiari i prezzi ufficiali per gli altri mercati ma ormai sembra certo che questo device arriverà da noi con il nome OnePlus 11R.