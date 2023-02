Oggi vi proponiamo una recensione diversa dal solito, vi parliamo di Biigloo, un progetto Kickstarter focalizzato sulla realizzazione di una coppia di prodotti di alta qualità: sacco a pelo e coperta, realizzati con tecnologia NASA utilizzata nelle tute spaziali, per resistere fino ad una temperatura di -40 gradi centigradi.

Aerogel

Elemento chiave di entrambi i prodotti è l’aerogel, una sostanza solida più leggera (alla pari del grafene), nonché ovviamente un eccellente isolante termico, all’interno del sacco a pelo si trova infatti uno strato di un solo millimetro di aerogel, con possibilità conseguente di utilizzo fino a -40°C, e per fare un paragone con il cotone, per ottenere lo stesso isolamento si sarebbe dovuto utilizzare uno spessore di 40 millimetri appunto di cotone. Dall’altro lato ne guadagna sicuramente il peso complessivo, essendo un materiale estremamente leggero (pesa 50 grammi per metro quadrato), è facilissimo da trasportare anche riposto in uno zaino. In ultimo, aerogel è un materiale senza fibre, ciò sta a significare che è facile da pulire, non si nascondono batteri al suo interno e non produce alcun odore.

Sacco a pelo

Il sacco a pelo presenta un rivestimento 20D400T in nylon ultra-fine, resistente alle abrasioni (o meglio definiti graffi) e agli strappi, in questo modo garantisce una durata eccellente nel tempo, e può essere “maltrattato” senza troppi problemi. Il nylon è un materiale molto denso, che permette di impedire il passaggio di aria (è quindi ottimo contro il vento), è antistatico e leggerissimo, ha un peso di soli 38 grammi per metro quadrato. Appena sotto è presente lo strato di 1 millimetro di aerogel, con tutte le specifiche di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo, per passare all’imbottitura DuPont Sorona, realizzata con un materiale a base vegetale che riesce a trattenere ottimamente il calore (senza creare umidità), mantenendo elasticità e rendendo molto complessa la deformazione. Come nel caso precedente, è anti-odore e, nel caso in cui vogliate utilizzarlo con bambini, è anti-soffocamento. La composizione del sacco a pelo termina con un ultimo strato di nylon, esattamente identico al 20D400T presente superiormente.

Il design è a mummia, in questo modo riesce ad accarezzare perfettamente le curve del vostro corpo, risultano più comodo e confortevole. E’ un prodotto che può essere piegato con facilità, per un rapido posizionamento nello zaino per il trasporto, con cerniera double-face, ovvero può essere utilizzata sia dall’interno che dall’esterno (non dovrete estrarre il braccio per chiuderla).

La resistenza all’acqua è garantita fino a 10 millimetri, con naturalmente anche resistenza alla polvere e ai raggi solari. Per un fitting migliore, è stato giustamente progettato anche un perfetto cappuccio, adatto al capo di ognuno di noi, con orlo pieno regolabile manualmente, in modo da adattarlo a piacimento ed evitare che possa entrare vento raffreddando il corpo. Nella parte esterna troviamo catarifrangenti fluo, non solamente belli da vedere, ma di facile individuazione in caso di soccorso notturno, oppure per rifrangere la luce, spaventando l’eventuale fauna notturna. Se interessati, il prodotto è dimensionalmente 2,1 x 0,8 x 0,56 metri, con un peso complessivo di 1810 grammi, potrà essere acquistato nei colori navy blue, deep blue, brown e pale green.

Coperta/trapunta

La composizione della trapunta è leggermente differente dal sacco a pelo, i due strati esterni non sono più in nylon, ma in 100% poliestere resistente all’usura, senza perdite di colore nel corso del tempo o durante i lavaggi. Appena sotto troviamo l’imbottitura DuPont Sorona, presente in due strati differenti, con tutte le caratteristiche di cui vi abbiamo già parlato (antiodore, anti-soffocamento, traspirante, calda, non trattiene l’umidità e realizzata con fibra digitale), per finire al centro con 1 millimetro di Aerogel.

Il prodotto ha dimensioni di 2,2 x 2 metri, con un peso di 3180 grammi, viene distribuito nelle colorazioni Botticelli Blue, Linen White e Champagne, resiste fino a -40 gradi centigradi, e risulta indubbiamente essere morbida, calda, abbastanza modellabile, oltre che relativamente leggera per il trasporto.

Biigloo – conclusioni

In conclusione i prodotti Biigloo recensiti sono di ottima qualità, l’aspetto più importante riguarda sicuramente l’eccezionale resistenza al freddo, grazie alla presenza dell’Aerogel è possibile utilizzare sia il sacco a pelo che la trapunta fino a -40 gradi, tutto mantenendo dimensioni e peso relativamente contenute. La presenza dell’imbottitura DuPont Sorona rende il prodotto sicuro per un pubblico giovanile, sempre “profumato”, caldo e resistente al vento.

Se interessati all’acquisto potete fare riferimento al seguente progetto Kickstarter, una volta raggiunto il budget originariamente imposto verrà dato il via alla produzione di massa.