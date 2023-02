Android è pronta agli sconti, gratis sul Play Store 8 app a pagamento

Ogni utente che ha uno smartphone tende a scaricare quanti più contenuti disponibili all’interno del suo Store di competenza. Soprattutto coloro che si rifanno ad Android come piattaforma mobile, sanno di poter avere molte più occasioni rispetto a tutti gli altri. Effettivamente il Play Store risulta il marchio di fabbrica per la versatilità, la quale viene concessa infatti da giochi di ogni genere e applicazioni di ogni tipo. Oggi è arrivata una grande offerta, la quale come al solito riguarda più applicazioni e più giochi all’interno del celebre market di casa Google. Gli utenti Android potranno procedere al download di titoli a pagamento ma in maniera gratuita, il tutto solo per qualche giorno.

Le offerte migliori però non riguardano solo Android, bensì anche il mondo Amazon che ogni giorno è cosparso di opportunità. Ogni categoria presenta dei prezzi eccezionali che bisognerebbe prendere al volo, proprio per approfittare. Per non perdere nessuna delle offerte del mondo di Amazon, vi consigliamo di iscrizione gratuita al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, questi sono tutti i titoli in regalo solo per qualche giorno all’interno del Play Store di Google

Quelle che trovate qua sotto sono applicazioni di alto livello che il mondo Android propone ogni giorno, anche se a pagamento. Proprio oggi però potranno essere scaricate gratis insieme ad un buon numero di giochi. Noi abbiamo individuato quasi 10 titoli disponibili, i quali possono essere tra i più richiesti: