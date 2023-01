Anche per l’inizio del nuovo anno, Iliad propone delle offerte super accattivanti da non perdere assolutamente. L’operatore mobile francese, sin dal suo sbarco in Italia nel 2018 si è sempre mostrato competitivo sul mercato, proponendo ai suoi clienti offerte impareggiabili.

Iliad si distingue positivamente nel settore della telefonia mobile per proporre un’attivazione veloce e e semplice, servizi inclusi e gratuiti e soprattutto offerte che non cambiano nel tempo.

Le nuove offerte Iliad di gennaio 2023

La novità più apprezzata del mese è senza dubbio la promozione attivabile dal 10 gennaio 2023, ovvero la Iliad 100 GB che oltre a navigare su internet in 4G, comprende minuti e sms illimitati in Italia e 8 GB da utilizzare in Europa. Tutto ciò a soli 7,99 euro al mese.

Per chi desidera avere un’offerta che comprenda più Giga, l’operatore mette a disposizione Iliad 150 GB (in 5G) che con soli 9,99 euro al mese include anche minuti e sms illimitati e 12 GB in Europa.

Per tutti coloro a cui non serve l’utilizzo di internet dal cellulare, l’operatore propone l’offerta conveniente Iliad Voce che con soli 4,99 euro al mese comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e minuti e sms illimitati verso l’Europa. E in più anche 40 MB in 4G.

Infine per la fetta di popolazione che desidera avere una promozione con soli dati mobili per navigare esclusivamente su internet, Iliad ha lanciato Dati 300. Una promozione che comprende 300 GB in 4G e 4G+ in Italia e 12 GB in Roaming per l’Europa al costo di 13,99 euro al mese.

Per tutte queste offerte, è compreso il costo dell’attivazione della SIM a soli 9,99 euro.