Il canone Rai 2023 sta per arrivare, tantissimi utenti si ritroveranno presto a doverlo pagare in 10 rate fisse mensili, il cui valore è di circa 9 euro a rata, per un totale di circa 90 euro all’anno (ovviamente senza interessi). Esistono però utenti che hanno diritto a godere dell’esenzione, vediamo quali sono.

Prima di tutto dovete sapere che il canone Rai 2023 è una tassa pensata solo una volta per famiglia, ciò sta a significare che se gli utenti sono possessori di due case, allora possono richiedere l’esenzione dal secondo pagamento (se previsto). Discorso simile per coloro che non sono in possesso di un televisore, in questo caso possono presentare una auto-dichiarazione (attenzione a dichiarare il falso), ed automaticamente l’Agenzia delle Entrate non addebiterà il canone.

Canone Rai 2023, gli ultimi giorni per l’esenzione

L’esenzione dal pagamento del canone Rai, che ricordiamo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2023 (se si supererà tale data i primi mesi verranno ugualmente addebitati), può anche essere richiesta dagli over65, ma solo in determinate condizioni.

Nello specifico parliamo di utenti che hanno un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro, ciò sta a significare che non importerà solamente il reddito del singolo individuo over65 (al giorno di presentazione della domanda), ma anche di coloro che sono inclusi nello stato di Famiglia. Se venissero rispettati tutti i requisiti, allora è possibile fare richiesta di esenzione dal pagamento del canone per l’anno solare 2023.