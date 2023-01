Android approfitta del Weekend, regalo sul Play Store con 10 app a pagamento gratis

Continuano le offerte Android per gli utenti che vogliono scaricare titoli a pagamento in maniera gratuita. Ecco che anche oggi quindi potrete farlo liberamente direttamente dal Play Store di Google.

Con tutte le offerte che stanno invadendo il mondo della tecnologia e soprattutto del web, non possono passare inosservate quelle prodotte ufficialmente da Amazon. Il colosso mette a disposizione dei grandi affari per il pubblico, il quale potrà portare a casa a prezzi molto più bassi della norma.per averli ogni giorno in esclusiva sul proprio smartphone tutto quello che bisogna fare e iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale, quello da 76.000 utenti. Per entrare gratuitamente e subito, bisogna solo cliccare qui.

Gli utenti Android potranno avere solo per oggi dei titoli a pagamento in maniera gratuita direttamente dal Play Store di Google

In basso ci sono tutti i titoli di cui avete bisogno, quelli che potrete avere gratuitamente solo per questa giornata. Questi rappresentano sia giochi che applicazioni, titoli che qualcuno avrebbe scaricato già un tempo ma che non ha fatto per via del prezzo. Adesso non bisognerà più attendere, visto che quello che trovate qui sotto è gratis per chiunque abbia voglia di scaricarlo sul proprio smartphone.